Wien. Der iranische Präsident Hassan Ruhani kommt nach rund zweieinhalb Jahren zum ersten Mal wieder zu Staatsbesuchen nach Westeuropa. Ruhani trifft sich am 4. Juli mit Österreichs Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien, wie die österreichische Präsidentschaftskanzlei am Montag mitteilte. Hauptthema soll das Atomabkommen mit dem Iran sein, aus dem die USA vor sechs Wochen ausgetreten waren. Es gehe darum, »die Bemühungen der EU um eine Bewahrung des Atomabkommens mit dem Iran zu unterstützen«, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei. Bereits am 2. und 3. Juli kommt Ruhani auf Einladung des Bundesrates auch zu einem offiziellen Besuch in die Schweiz. Ruhani war zuletzt im Januar 2016 in Westeuropa gewesen. dpa/nd