Canberra. Australien und die Europäische Union nehmen ein Freihandelsabkommen ins Visier. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström traf am Montag zu Verhandlungen in Australien ein. Bei ihrem Besuch wollte sie unter anderem mit Premierminister Malcolm Turnbull und anderen Mitgliedern der australischen Regierung zusammenkommen. Handelsminister Steven Ciobo unterstrich die Bedeutung des Abkommens. »Wir öffnen die Tür für die größten Märkte der Welt«, sagte er. Die EU ist mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar Australiens zweitgrößter Handelspartner nach China. dpa/nd

