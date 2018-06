Der Künstler Christo hat im Londoner Hyde Park sein erstes großes Außenprojekt in Großbritannien vorgestellt: Mitten auf der Serpentine, einem künstlichen See im zentralen Hyde Park, schwimmt »The Mastaba« - eine gigantische Skulptur aus 7506 gestapelten Ölfässern. Mit seinen bunten Farben und riesigen Dimensionen von 20 Metern Höhe, 30 Metern Breite und 40 Metern Länge dürfte das Projekt zum Hingucker des Sommers werden. »Dies ist ein ganz besonderer Sommertag«, sagte Christo zu seinem in der Sonne schimmernden Werk am Montag in London.

Das trapezförmige Kunstwerk, in Form einer Pyramide mit abgeschnittener Spitze, wurde von den Grabbauten der altägyptischen Kultur inspiriert. dpa/nd