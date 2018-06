Plauen. Die meisten Lebensmittel in Sachsen sind sicher. Laut dem Bericht zur amtlichen Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung 2017 wurden in nur 3,7 Prozent der mehr als 37 000 kontrollierten Firmen relevante Mängel oder Verstöße festgestellt - meist wegen Kennzeichnung oder Zusammensetzung der Lebensmittel sowie Hygiene. »Das zeigt einmal mehr, dass sich die überwiegende Mehrheit der Lebensmittelunternehmen an geltendes Recht hält«, sagte Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch (CDU) am Montag. dpa/nd