Als Neymar humpelnd das Spielfeld verließ, waren die Sorgen in Brasilien schon wieder groß. Am Montag gab er Entwarnung: keine schwere WM-Verletzung wie 2014. Entscheidend war der Superstar im Auftaktspiel aber nicht, es war Philippe Coutinho (l.), der gegen die Schweizer um Granit Xhaka das einzige Tor für die Brasilianer erzielt hatte. Aber auch das reichte nicht. Die Gegner verharrten ob der zurückgewonnen Spielfreude der Seleção nicht in einer Abwehrhaltung, sondern spielten mutig mit und kamen verdient zum Ausgleich.