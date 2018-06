Nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums ist nicht ausgeschlossen, dass auch andere Privatleute in der Region bereit sind, ihre Grundstücke an Rechtsextreme zu vermieten. »Dafür gibt es derzeit jedoch keine konkreten Anhaltspunkte.« dpa/nd

Als Immobilie zählen die Sicherheitsbehörden auch die Wiese in Themar, auf der im Sommer 2017 das wohl bundesweit größte Rechtsrock-Konzert stattfand. Etwa 6000 Neonazis waren damals in den kleinen Ort im Landkreis Hildburghausen gekommen. Ein Privatmann hatte die Wiese den Konzertveranstaltern vermietet.

Eine in Kirchheim (Ilm-Kreis) beobachtete Immobilie ist nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden sogar eine wichtige Anlaufstelle für Rechtsextreme aus ganz Deutschland. »Sie wird regelmäßig von Rechtsextremisten für Tagungen und Konzertveranstaltungen genutzt und besitzt bundesweite Bedeutung«, heißt es in der Antwort.

Die vom Verfassungsschutz beobachteten Objekte liegen nach Angaben des Innenressorts unter anderem in Kahla (Saale-Holzland-Kreis), Ballstädt (Landkreis Gotha), Eisenach, Fretterode (Landkreis Eichsfeld), Kloster Veßra (Landkreis Hildburghausen) und Ronneburg (Landkreis Greiz).

Erfurt. In fast allen Landesteilen Thüringens verfügen Rechtsextreme nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden inzwischen über Häuser oder Grundstücke, die auch als Szenetreffs dienen. Derzeit beobachtet der Verfassungsschutz elf Objekte, auf die Neonazis Zugriff haben, wie aus einer Antwort des Erfurter Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Madeleine Henfling hervorgeht.

