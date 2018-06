Berlin Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat den Bund zu mehr Investitionen in den Schul- und Hochschulbau aufgefordert. Die von der Bundesregierung im Bildungsbereich zugesagten elf Milliarden Euro mehr seien »nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein«, erklärte GEW-Chefin Marlis Tepe am Montag in Berlin. Der Bund müsse Länder und Kommunen bei Sanierung, Modernisierung und Neubau von Schulen »viel stärker unterstützen«, ergänzte Tepe. Sie verwies auf eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wonach es an Schulen bundesweit einen Sanierungsstau von gut 32 Milliarden Euro gebe. Darunter leide auch der »Lernprozess«. AFP/nd