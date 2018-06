Berlin. Deutschland ist Umweltaktivisten zufolge beim Klimaschutz zurückgefallen. In einem am Montag vorgestellten Ranking des Climate Action Network (CAN) landet Deutschland lediglich auf Platz acht der 28 EU-Staaten. Die Rangliste zeige, dass Deutschland bei der Bekämpfung des Klimawandels nicht mehr an vorderster Front stehe, erklärt das Netzwerk in seinem neuesten Bericht.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) räumte anlässlich eines bis Dienstag laufenden Treffens von Ministern aus 35 Staaten in Berlin ein, Deutschland werde seine Ziele noch stärker verfehlen als im jüngsten Klimaschutzbericht errechnet. Dort hieß es, das Land werde bis 2020 nicht wie versprochen seine Treibhausgasemissionen um 40 Prozent senken, sondern nur um 32 Prozent. Die Wirkung der bisherigen Maßnahmen sei überschätzt worden, so Schulze. AFP/nd