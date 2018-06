Das Künstlerdorf »Home Town Berlin« befindet sich direkt am Bahnhof Zoo in der Hertzallee. Auf über 4500 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird eine Vielzahl von Streetart- und Urban-Art-Künstlerinnen und -Künstlern das Kunstprojekt mit Leben füllen. Hinter dem Projekt steht Wandelism, ein Künstlerkollektiv, das sich für Kunst und Kultur in Berlin durch Zwischennutzung und Kooperationen einsetzt. Mit »Home Town Berlin« wollen die Macher ihr eigenes kleines, buntes Berlin schaffen und ein Zeichen gegen die Verdrängung von Kunst und Kultur aus dem Stadtzentrum setzen. Am Wochenende eröffnete das Areal. »Home Town Berlin« ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

»Die HomeTown ist Science und Future Lab, Open-Air-Atelier, kreativer Freiraum, Partyspace und alles, was die Künstlerinnen* und Besucherinnen* in den kommenden Monaten daraus machen«, kündigen die Organisatoren auf ihrer Webseite an.

Die Streetart-Ausstellung auf den Flächen des ehemaligen Busbahnhofs der BVG soll zunächst bis zum 3. Oktober laufen. Der Eintritt kostet zwischen drei und zehn Euro. nd