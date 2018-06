Die Frau hatte an einem warmen Septembertag ihren Hund gegen 11 Uhr im Auto gelassen. Ein Fenster war ein paar Zentimeter geöffnet, Wasser stand dem Tier nicht zur Verfügung. Der Hund hatte bereits Schaum vorm Maul und hechelte stark. Eine Zeugin rief die Polizei. Die Beamten öffneten das Auto, nahmen den Hund. Erst um 16 Uhr erschien die Hundehalterin auf dem Polizeirevier. Die Außentemperatur lag inzwischen bei 25 Grad. Die Polizei zeigte die Frau wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an. DAH/nd

Nach Angaben der D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-GmbH verhängte das Amtsgericht München mit Urteil vom 29. November 2017 (Az. 1115 OWi 236 Js 193231/17) gegen die Tierhalterin ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 18 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Was die Deutsche Bahn ab August 2018 vorhat

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!