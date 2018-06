Die Zahl der am Herzen operierten Kinder nimmt zu. 4292 Mädchen und Jungen bis zum Alter von 13 Jahren mussten sich 2016 einem Eingriff am Herzen unterziehen. Das waren 5,7 Prozent mehr Operationen als vor zehn Jahren. 61 Prozent der operierten Kinder waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch kein Jahr alt. Agenturen/nd

