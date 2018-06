Teilnehmer der Pride-Parade in Zürich. Die weltweiten Demonstrationen setzten sich für die Rechte von Schwulen, Lesben und auch von Transgender-Personen ein. Foto: dpa/Ennio Leanza

Genf. Transsexualität ist keine psychische Störung. Das stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrer «Internationalen Klassifikation von Krankheiten» (ICD) fest und korrigiert damit eine frühere Einordnung, wie WHO-Sprecher Christian Lindmeier dem epd am Dienstag in Genf bestätigte. In der 11. Auflage der ICD, die Regierungen und Behörden weltweit als Grundlage für die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen gilt, ist Transsexualität stattdessen im Kapitel Sexualgesundheit verzeichnet.

Dank der Neueinordnung dürfen Transsexuelle auf ein Ende von Diskriminierung und bessere Behandlung hoffen. Bislang wäre nach ICD die Beseitigung der «Störung» Transsexualität Ziel einer Behandlung gewesen. Transsexuelle fühlen sich nicht dem Geschlecht zugehörig, dessen körperliche Merkmale sie zeigen. Die Streichung vom Homosexualität als psychische Störung im ICD erfolgte 1992 und führte in Deutschland zur Abschaffung des Strafgesetz-Paragraphen 175 zwei Jahre später, der männliche Homosexualität unter Strafe stellte.

Die Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen ist weltweit sehr stark verbreitet. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in denen sexuelle Minderheiten kriminalisiert werden. Dies geht aus dem ersten Bericht des UN-Experten, der für den Schutz der Rechte sexueller Minderheiten zuständig ist, Victor Madrigal-Borloz. Täglich seien Millionen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und andere sexuelle Minderheiten Grausamkeiten allein aufgrund der Tatsache ausgesetzt, wen sie liebten, sagte der aus Costa Rica stammende Jurist bei seiner ersten Rede im UN-Menschenrechtsrat am Montag. epd/nd