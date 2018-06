Für Kulturprojekte im Zusammenhang mit dem Bauhaus-Jubiläum im kommenden Jahr hat die Thüringer Staatskanzlei 4,5 Millionen Euro bewilligt. Ein Fachbeirat habe bislang 69 Projekte zur Förderung empfohlen, teilte sie am Dienstag in Erfurt mit. Weitere Anträge könnten noch bis zum 31. Juli gestellt werden. »So bunt und vielfältig wie die Anfangsjahre soll sich auch das Thüringer Jubiläumsprogramm präsentieren«, hieß es. Die weltberühmte Architektur- und Kunstschule hatte ihren Sitz zunächst in Weimar. dpa/nd