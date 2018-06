Zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren zeigt das Käthe-Kollwitz- Museum in Köln eine Sonderausstellung. Unter dem Titel »Aber einmal wird ein neues Ideal entstehen. Zeitenwende(n) - Aufbruch und Umbruch im Werk von Käthe Kollwitz« sind seit Dienstag 200 Zeichnungen, Druckgrafiken, Plastiken und Plakate der Künstlerin zu sehen. Käthe Kollwitz (1867-1945) setzte sich in ihrem Werk intensiv mit den politischen Ereignissen ihrer Zeit auseinander. Kritisch beobachtete sie die Ereignisse in den Zeiten des Kaiserreichs, des Ersten Weltkriegs, der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Die Schau ist bis zum 16. September zu sehen.

Trauer, Schmerz, Tod und Leid, aber auch die Beziehung zwischen Mutter und Kind sind zen-trale Themen in Kollwitz’ Werk. Auch ihre Plakatentwürfe, etwa mit pazifistischen Botschaften, machten sie zu einer der bekanntesten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. epd/nd