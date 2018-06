Trier. Drei kleine Grundschulen in Rheinland-Pfalz müssen zum Ende des laufenden Schuljahres schließen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes in Trier hat die Aufhebung der Schulen in Kirchen-Herkersdorf, Reifferscheid und Frankenstein zum 31. Juli verfügt, wie die Behörde mitteilte. Die Schulen unterschreiten die im Schulgesetz vorgeschriebene Mindestgröße. Die Behörde hatte ursprünglich bei 40 der insgesamt 962 Grundschulen im Land überprüft, ob ein Erhalt sinnvoll ist. In vielen Fällen sei das laut Ministerium über Ausnahmeregelungen gelungen. dpa/nd