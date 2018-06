Mülheim-Kärlich. Der kürzlich begonnene Abriss des Kühlturms am stillgelegten Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich in Rheinland-Pfalz ist ins Stocken geraten. Grund ist, dass bei der eigens dafür entwickelten Spezialmaschine - eine Art Bagger auf Rädern - nachgebessert werden muss, wie eine RWE-Sprecherin am Dienstag der dpa sagte. Es seien Teile bestellt, die aber noch nicht angekommen seien. dpa/nd