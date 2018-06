Das Theater der Jungen Welt (TdJW) in Leipzig macht sich in der nächsten Spielzeit auf die Suche nach dem Glück. Unter dem Motto »Zum Glück« wolle man die Frage stellen, was nötig sei, damit der Mensch glücklich ist, sagte Intendant Jürgen Zielinski.

Auf dem Programm stehen neben zehn neuen Produktionen auch besondere Formate wie ein »Meckerwelttheater«. Mit einer Mini-Bühne im Stile eines Kasperle-Theaters wollen die TdJW-Macher auf die Leipziger Wochenmärkte gehen und hören, was die Leute dort auf dem Herzen haben. Daraus sollen Performances rund um das Meckern entstehen. In der aktuellen Spielzeit zählte das Kinder- und Jugendtheater 54 000 Besucher, 4000 mehr als in der Vorsaison. Die Auslastung liege bei 90 Prozent, so Verwaltungschefin Lydia Schubert. dpa