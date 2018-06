Der Star des Comic-Streifens »Black Panther«, Chadwick Boseman, hat seinen MTV Movie Award an einen Helden aus dem echten Leben weitergegeben: Boseman holte bei der Preisverleihung am Montagabend in Los Angeles den 29-jährigen James Shaw Jr. auf die Bühne, der im April einen Amokschützen in einem Schnellrestaurant im US-Bundesstaat Tennessee gestoppt hatte, und reichte seine goldene Popcorn-Trophäe an ihn weiter.

Es sei »fantastisch«, eine Auszeichnung für die Darstellung eines Superhelden zu bekommen, sagte der 40-jährige Schauspieler. »Aber es ist noch großartiger, die Helden aus dem wirklichen Leben zu würdigen.«

Die Comicverfilmung »Black Panther« räumte bei den MTV Movie und TV Awards den Hauptpreis als bester Film und drei weitere Auszeichnungen ab. Die Netflix-Produktion »Stranger Things« wurde das zweite Jahr in Folge als beste Serie ausgezeichnet. Milly Bobby Brown bekam die Popcorn-Trophäe für die beste Schauspielerleistung in einer Serie. AFP/md