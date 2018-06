Washington. Der US-Senat hat am Montag einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem der Verkauf von rund 100 Kampfflugzeugen vom Typ F-35 an die Türkei blockiert werden könnte. Grund dafür sind die angespannten Beziehungen zur Türkei, unter anderem wegen der Festnahme von US-Bürgern. Republikanische wie demokratische Senatoren haben sich zudem gegen die türkischen Pläne zum Kauf russischer Waffensysteme geäußert. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!