Ottawa. Das kanadische Abgeordnetenhaus hat am Montag ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis verabschiedet. Das Gesetz passierte die Kongresskammer mit 205 Ja- bei 82 Gegenstimmen. Das Gesetz geht nun erneut in den Senat, der es aber nicht mehr blockieren, sondern nur noch verzögern kann. Vermutlich im September wird Kanada dann das erste westliche Land, in dem Cannabis vollständig legal ist. Die umfassende Legalisierung von Cannabis war ein Wahlkampfversprechen von Premierministers Justin Trudeau. AFP/nd