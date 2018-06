Potsdam. Früher konnte es einer Oppositionspartei nicht schnell genug gehen, bis eine Bundesregierung abgewirtschaftet hat. Ralf Christoffers, Linksfraktionschef im brandenburgischen Landtag, beschwor dagegen am Dienstag dringend die Stabilität der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD. Warum er sich als Oppositionspolitiker das Schicksal dieser Regierung so zu Herzen nimmt? Christoffers verwies auf den monatelangen quälenden Prozess der Regierungsbildung und die vielen wichtigen Fragen, auf die rasch Antworten gegeben werden müssten. Niemand könne wissen, was Neuwahlen in der gegenwärtigen Situation für eine Lage schaffen würden. »Das Verhältnis von Opposition und Regierung bleibt davon unberührt.« Dagegen meinte Grünen-Landtagsfraktionschef Axel Vogel: »Ich habe kein Interesse daran, dass die CSU weiter in der Bundesregierung bleibt.« winei