Es ist wieder einmal so weit: Das SOUNDANCE Festival Berlin 2018 startet am Mittwoch (20. Juni). Bis zum 1. Juli 2018 präsentieren sich Musiker und Musikerinnen, Tänzer und Tänzerinnen der Berliner freien Szene sowie internationale Gäste im DOCK 11. An zehn Aufführungsabenden werden Spannungsbögen zwischen analoger sowie elektronischer und digitaler Musik ausgelotet, Klang und Bewegung in improvisierten Inszenierungen verschmolzen. Das Festival versteht sich als Impulsgeber für Experimente und non-hierarchische Kunst. Eine neue Topografie zwischen Klangobjekt und Choreografie entwirft beispielsweise am Eröffnungstag das argentinische Duo Marie Colusi (Bild), ehemals Tänzerin bei Sasha Waltz, und Edgardo Rudnitzky in »Sink«. Die Aufführungen thematisieren zudem aktuelle gesellschaftliche Probleme. So widmen sich in »Spike«, ebenfalls am Mittwoch zu sehen, Christine Bonansea und Ah Kosmos der Inbesitznahme von Land. nd Foto: Marc Doradziller

Dock 11, Kastanienallee 79, Prenzlauer Berg. Bis 1. Juli, jeweils 19 Uhr