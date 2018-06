Was soll das sein

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat größere Anstrengungen im Klimaschutz angemahnt. »Wir in Deutschland müssen zugeben, dass wir wieder besser werden müssen«, sagte Merkel am Dienstag in Berlin beim Petersberger Klimadialog vor Vertretern aus mehr als 30 Ländern. Das Land habe sich »sehr ambitionierte Ziele« gesetzt, sagte sie mit Blick auf das Klimaschutzziel 2020, das Deutschland wohl deutlich verpassen wird.

Kritik an Merkels Auftritt kam prompt. Ihre Rede sei »lustlos, inhaltsleer, planlos« gewesen, erklärte der klimapolitische Sprecher der LINKEN im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland kritisierte, Merkel habe wieder einmal vermieden, »konkret zu sagen, was die Bundesregierung tun werde, um die Ziele zu erreichen«, erklärte dessen Vorsitzender Hubert Weiger. dpa/nd Seiten 4 und 16