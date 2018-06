Die Erde aus dem Weltall betrachtet ist immer auch ein Bild des Friedens. Keine Verstimmung, kein Konflikt, keine Gewalt, noch nicht mal die voranschreitende Umweltzerstörung ist aus der Stratosphäre sichtbar. Stattdessen ein gemütlich vor sich hindrehender blau-grün-beigefarbener Ball mit Zuckerwatte umwickelt. Auch Astro-Alex, unser Mann im Orbit, hat darüber nachgedacht, welches Bild, mit welcher Botschaft, er zuerst gen Erde sendet und herausgekommen ist ein famoses Foto. Es ist die hellblaue Sichel der aufgehenden Sonne vor rabenschwarzem Hintergrund, sagen manche. Das ist die zu Hause abfotografierte Gasherdplatte von oben, sagen Skeptiker. Was Alexander Gerst dort aber tatsächlich festgehalten hat, was also aus Zehntausenden Kilometern Entfernung sichtbar ist, ist genau der Moment, in dem die CSU implodierte, um sie herum die einst übermächtige schwarze Materie CDU, die alles andere bisher verschlang. cod