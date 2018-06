Was soll das sein

Gaza-Stadt: Raketen des Raketenabwehrsystems Iron Dome (Eisenkuppel) fliegen von einer Position im südlichen Israels durch den Nachthimmel. Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen ist erneut gefährlich eskaliert. Foto: dpa/Zuma Wire/Dawoud Abo Alkas

Jerusalem. Als Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee nach eigenen Angaben rund 25 Ziele im Gazastreifen bombardiert. Zuvor seien rund 30 Projektile aus dem Gebiet auf Israel abgefeuert worden, teilte die Armee am Mittwochmorgen mit.

Die Lage im und am Gazastreifen hatte sich zuletzt wieder verschärft. Seit Ende März protestieren immer wieder Palästinenser an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel. Dabei versuchten die Demonstranten nach Angaben der israelischen Armee wiederholt, Soldaten an der Grenze anzugreifen oder auf israelisches Territorium vorzudringen.

Seit Beginn der Proteste tötete die israelische Armee nach palästinensischen Angaben mindestens 131 Palästinenser. Überdies flog die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben mehrfach Angriffe auf Ziele im Gazastreifen als Reaktion auf Beschuss aus dem Gebiet.

International wird die Lage mit Sorge betrachtet. Der UN-Sondergesandte für den Nahen Osten, Nikolai Mladenow, warnte jüngst vor einem neuen Gazakrieg. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas und Israel führten seit 2008 drei Kriege gegeneinander. AFP/nd

