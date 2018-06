Der Wodka floss in Strömen, russischen Borschtsch gab es, Eisbein mit Waldpilzen und was nicht noch alles. Eine ganze Seite nimmt sich Iris Annmone Paul für all die Köstlichkeiten, an die sich Igor erinnert. Er ist ein polnischer Zirkushund, was Ola zunächst noch nicht weiß. Aber sobald sie eine Polka-Schallplatte auflegt, kommt Igor in Wallung.

Er hatte eine große Vergangenheit. Warum soll er nicht davon schwärmen? Dass er dabei auch etwas übertreibt - die beiden jungen Künstlerinnen gönnen es ihm, und wir Leser freuen uns dran.

I.G.

Iris Annmone Paul: Polka für Igor. Buchgestaltung Franziska Walther. Kunstanstifter Verlag, 44 S., geb., 24 €.