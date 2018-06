Helsinki. Menschen, die über einen längeren Zeitraum hinweg keinen einzigen Tropfen Alkohol konsumieren, müssen aufgrund von verschiedenen Erkrankungen häufiger ihrem Arbeitsplatz fernbleiben. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Finnish Institute of Occupational Health. Darin wurde die Aufteilung der Krankenstände von Männern und Frauen in Finnland, Frankreich und Großbritannien in den vergangenen Jahren genauer angesehen. Danach scheinen moderate Trinker in der Tendenz gesünder zu sein als Menschen, die an den beiden extremen Enden der Alkoholkonsumskala zu finden sind, Abstinenzler und Alkoholiker. nd