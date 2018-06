Saarbrücken. Mit einem neuen Programm vor allem für geringer qualifizierte und ältere Menschen will das Saarland den Fachkräftemangel bekämpfen. Dazu ziehen alle Wirtschaftskammern, Gewerkschaften, Unternehmensverbände und Arbeitsagenturen in einem »Zukunftsbündnis« an einem Strang. »Unser Ziel ist einfach zu beschreiben: Wir wollen keine Digitalisierungsverlierer«, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Fachkräftemangel sei eines der größten Risiken für das Wachstum im Saarland. Zu den Angeboten zählen Programme zur Motivation von Beschäftigten, die Beratung von Betrieben über Beschäftigungsmöglichkeiten von Älteren oder Weiterbildungsmaßnahmen, mit denen ein Berufsabschluss nachgeholt werden kann. dpa/nd