Magdeburg. Die Selbsthilfekontaktstellen des Landes Sachsen-Anhalt für Menschen mit gesundheitlichen oder psychischen Problemen haben im vergangenen Jahr rund 10 000 schriftliche Anfragen erhalten. Besonders viele Briefe und E-Mails gab es in den Beratungszentren zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angst- und Panikstörungen, Burnout und Borderline, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband des Landes am Mittwoch in Magdeburg mit. Zudem führten die Berater weitere 5000 persönliche Gespräche sowie rund 7500 Telefonate. Die Anfragen der Betroffenen seien komplexer und spezifischer als früher, hieß es. In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit 14 Selbsthilfekontaktstellen. dpa/nd