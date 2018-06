Düsseldorf. Alten- und Krankenpfleger haben am Mittwoch zum Auftakt der Gesundheitsministerkonferenz in Düsseldorf lautstark für mehr Personal in Kliniken und Heimen protestiert. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zogen rund 3000 Teilnehmer mit Trommeln und Pfeifen durch die Innenstadt zum Tagungshotel. Zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollen die Länderminister über bessere Patientenorientierung, Organspenden und die Pflegeberufsreform sprechen. dpa/nd