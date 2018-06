Bereits beim Aufwärmen für das Spiel Portugals gegen Marokko zeigte sich Cristiano Ronaldo in allerbester Laune. Als hätte der 33-Jährige da schon gewusst, dass er mit seinem Tor in der vierten Minute eine Rekordmarke setzen würde: Mit dem 1:0-Siegtreffer schoss er nicht nur Marokko aus der WM, sondern erzielte auch sein 85. Länderspieltor und zog damit am Ungarn Ferenc Puskas in der Liste der europäischen Toptorschützen vorbei. Weltweit führt immer noch der Iraner Ali Daei mit 109 Treffern. nd/Agenturen

Fotos: imago/Ulmer (2), AFP/Francisco Leong