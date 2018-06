Rafael Márquez hat Geschichte geschrieben: Der Mexikaner war als erster Spieler bei fünf Weltmeisterschaften als Kapitän dabei. Interviewen will den Defensivstrategen trotzdem kaum einer. Dafür müsste er nämlich vor einer dieser mobilen, mit WM-Sponsoren vollgepflasterten Wände stehen. Da der 39-Jährige jedoch seit 2017 auf einer schwarzen Liste steht, weil er als Strohmann für ein mexikanisches Drogenkartell gedient haben soll, darf er nicht vor US-Markenlogos fotografiert werden. »Budweiser-Mann des Matches« wird Márquez wohl nicht werden.

In Iran kämpfen die Frauen für ihr Recht auf einen Stadionbesuch. In Russland feiern beide Geschlechter zusammen

Nach dem 3:1 über Ägypten feiern die Russen eine rauschende Party in St. Petersburg

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!