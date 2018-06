Brasiliens inhaftierter Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva kommentiert aus dem Gefängnis heraus die Fußballspiele in Russland. Der seit zwei Monaten inhaftierte fußballbegeisterte Politiker, der einst als Hoffnungsträger des Landes gefeiert wurde, schickt seine Analysen per Brief an den Fernsehsender TVT der Metallarbeitergewerkschaft von São Paulo, wo er einst seine politische Karriere begann. Seine schriftlichen Statements werden in einer täglichen Sportsendung auf dem Bildschirm eingeblendet und von einer Stimme aus dem Off vertont.