Bolsterlang. Nach Suspendierung der Allgäuer Bürgermeisterin Monika Zeller, die der »Reichsbürger«-Bewegung nahestehen soll, verlangt Bayerns Freie-Wähler-Landesverband vom eigenen Kreisverband baldige Aufklärung der Vorwürfe. Die Landesanwaltschaft hatte die ehrenamtlich tätige Rathauschefin von Bolsterlang am Dienstag nach langwierigen Ermittlungen suspendiert. Zudem wurde Klage beim Verwaltungsgericht München eingereicht, um Zeller dauerhaft aus dem Amt zu entfernen. Sie ist auch Kreisrätin der Freien Wähler. Laut FW-Landesverband ist sie aber kein Parteimitglied. Die Staatsanwaltschaft wirft der seit zehn Jahren amtierenden Bürgermeisterin der 1000-Einwohner-Gemeinde vor, in Behördenanträgen »Reichsbürger«-typische Angaben gemacht zu haben. Außerdem habe sie einen Gemeinderaum für einen »Reichsbürger«-Vortrag zur Verfügung gestellt. dpa/nd

