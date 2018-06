Foto: imago/Simone Kuhlmey

Die Zahl der Straßenbäume in Berlin ist in den vergangenen Jahren stark gesunken. Das berichtete der rbb. Demnach wurden Ende 2017 etwa 433 000 Straßenbäume gezählt, so wenige wie zuletzt vor acht Jahren. In den vergangenen zehn Jahren sollen mehr als 52 000 Straßenbäume gefällt, aber nur halb so viele gepflanzt worden sein. Zum Problem beigetragen haben die heftigen Stürme im vergangenen Jahr, bei denen viele Bäume Schaden genommen haben. 7800 Bäume wurden daraufhin gefällt, aber nur 1800 neu gepflanzt. Zurzeit setzt die anhaltende Hitze den Bäumen zu. Der BUND hat Berlinerinnen und Berliner dazu aufgerufen, Bäume in ihrer Nachbarschaft zu gießen. Wer sich an der Aufforstung beteiligen möchte, kann über die Internetseite der Senatsverwaltung für Umwelt eine Baumpatenschaft übernehmen. jot