Berlin. Beschäftigte des Klinikums Brandenburg/Havel sind am Mittwoch in den Warnstreik getreten. Der Streik soll nach Angaben der Gewerkschaft ver.di bis Donnerstag andauern. Anlass sind festgefahrene Verhandlungen zu einem Tarifvertrag zur Entlastung der Mitarbeiter, die laut ver.di bereits seit einem halben Jahr ergebnislos geführt werden. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag, der die personelle Mindestausstattung im Klinikum regelt. »Der ständige Zeitdruck macht die Beschäftigten krank, sie schaffen es während einer Schicht oft nicht, Pausen zu nehmen oder etwas zu trinken. Selbst in ihrer Freizeit werden sie angefragt, ob sie kurzfristig einspringen können«, beschrieb ver.di-Fachbereichsleiterin Meike Jäger die aktuelle Situation. nd