Berlin. Berliner und Brandenburger haben im Jahr 2016 mehr Geld ausgegeben und mehr Geld weggelegt. Die privaten Ausgaben und die Ersparnisse stiegen laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg gegenüber dem Vorjahr deutschlandweit um durchschnittlich 1,3 Prozent an. Demnach gaben die Berliner 320 Euro pro Kopf und die Brandenburger 376 Euro pro Kopf mehr aus. Beide Länder erreichten damit neue Höchststände. Und auch die Sparschweine konnten aufgrund des gestiegenen verfügbaren Einkommens wieder gefüllt werden. Die Brandenburger erreichten mit 1674 Euro pro Kopf einen neuen Spar-Rekord. Die Berliner sparten im Schnitt rund 1700 Euro. dpa/nd

