Managua. Bei gewalttätigen Ausschreitungen in Nicaragua sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 34 Personen in der Stadt Masaya verletzt worden, teilte der Direktor der Menschenrechtsvereinigung des Landes, Alvaro Leiva, am Dienstag mit. Polizisten und paramilitärische Einheiten hätten sich Feuergefechte mit bewaffneten Regierungsgegnern geliefert und dann die Stadt rund 25 Kilometer von der Hauptstadt Managua entfernt besetzt, so Leiva im nicaraguanischen Fernsehen.