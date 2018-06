Tel Aviv. Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern im Gazastreifen ist erneut gefährlich eskaliert. Aus dem Palästinensergebiet wurden in der Nacht zum Mittwoch mehr als 45 Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet abgefeuert, wie ein israelischer Armeesprecher in Tel Aviv sagte. Israels Luftwaffe griff bis zum Morgen 25 Ziele im Gazastreifen an. Drei Personen wurden dabei nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza verletzt. Nach Angaben der israelischen Polizei gibt es keine Berichte über Verletzte. dpa/nd