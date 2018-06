Das Parlament in Ottawa legalisiert den Besitz, Konsum, Anbau und Verkauf von Marihuana

Für den parteiunabhängigen kanadischen Senator Tony Dean endet damit eine Geschichte von 90 Jahren unnötiger Kriminalisierung. Und recht hat er. Denn wie Kanadas Regierungschef Justin Trudeau letztlich zugab, verhindern Verbote nicht, dass Kinder und Erwachsene an das berauschende Kraut kommen. Stattdessen wird dadurch gerade für Heranwachsende erst der Reiz geschaffen, verbotene Früchte zu kosten. Und vor allem schafft die jahrzehntelange Illegalisierung des sanften Rauschmittels teure Folgekosten: Junge Menschen werden wegen ein paar Krümeln in der Tasche kriminalisiert, der Polizei fehlen Mittel und dem Staat Steuereinnahmen, gleichzeitig können kriminelle Banden durch das Verbot von Drogen satte Profite machen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Was muss passieren, damit Fluchtursachen verschwinden, fragt Markus Drescher

Simon Poelchau über die Cannabis-Legalisierung in Kanada

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!