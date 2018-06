Riad. Kurz vor Ende des Autofahrverbots für Frauen sind in Saudi-Arabien erneut zwei Frauenrechtlerinnen festgenommen worden. Die Behörden hätten Anfang des Monats die Autorin Nuf Abdelasis und die mit ihr befreundete Maja al-Sahrani in Haft genommen, meldete die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch am Mittwoch. Die beiden hätten zuvor ihre Solidarität mit anderen bereits früher aus diesem Grunde festgenommenen Frauen ausgedrückt. Andere seien mit einem Reiseverbot belegt worden. In Saudi-Arabien endet am kommenden Sonntag das Frauenfahrverbot. dpa/nd