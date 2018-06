Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat ungeachtet der steigenden Zahl von Kindern in Kindertagesstätten weitere Investitionen angemahnt. »Damit es jedes Kind packt, müssen wir weiter in die frühkindliche Bildung investieren«, erklärte Giffey am Mittwoch in Berlin anlässlich der Veröffentlichung eines Berichts zur Kindertagesbetreuung in Deutschland. In der Kita würden »die Weichen gestellt für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit«. Anfang März 2017 gingen dem Bericht zufolge bundesweit 762 300 Kinder unter drei Jahren in eine Kita oder zu einer Tagesmutter. Dies waren demnach 42 800 Kinder mehr als ein Jahr zuvor. Die Betreuungsquote stieg von 32,7 auf 33,1 Prozent. Bei den Drei- bis Sechsjährigen lag die Quote bei 93,6 Prozent. AFP/nd