Ein Brief besorgter Sozialisten an den Herrn Doktor aus Trier

Rechtsausschuss des EU-Parlaments stimmt für Uploadfilter und Link-Steuer an Verleger

Brüssel. Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments hat den Entwurf für eine EU-Richtlinie zur Reform des Urheberrechts mit einer knappen Mehrheit gebilligt. Mit 14 zu 9 Stimmen sprach sich der Ausschuss für die Vorlage des CDU-Europaabgeordneten Axel Voss aus, der gegen die »Gratis-Kultur im Internet« vorgehen will. Politiker von Sozialdemokraten, Grünen und linken Parteien kritisieren vor allem Artikel 11 und 13 der Richtlinie. Bei ersterem geht es um ein Leistungsschutzrecht für Verlage - Aktivisten kritisieren dabei eine neue Link-Steuer als »Gelddruckmaschine« für Medienunternehmen. Der zweite regelt die Anwendung automatisierter Uploadfilter, die Beiträge von Nutzern auf Urheberrechtsverstöße scannen. Aktivisten befürchten Zensur und Überwachung.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!