Das Jüdische Museum veranstaltet am Sonntag, 24. Juni (11 bis 18 Uhr, Eintritt frei), ein Sommerfest im Museumsgarten. Dabei werden auch die neue Dauerausstellung und das kommende Kindermuseum vorgestellt. Die Jüngsten können eine Tierskulptur für eine Arche bauen und sich bei einer Kinderrallye messen. »Klezmer for the Sultan« und »Robert Metcalf« werden das Fest musikalisch untermalen. Im Platanenwäldchen gibt es zudem Street Food aus Jerusalem. nd