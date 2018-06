Was soll das sein

Magdeburg. Der Verein Elberado, der das Sommer-Angebot der Magdeburger Kinderstadt seit 2010 auf die Beine gestellt hatte, löst sich wegen seiner finanziell prekären Situation auf. Das Jugendamt der Landeshauptstadt habe nach intensiver Prüfung die Zuwendungen für die Kinderstädte 2012, 2014 und 2016 teilweise zurückgefordert, teilte er am Donnerstag mit. Die Förderrichtlinien wurden danach mehrfach nicht eingehalten, der Verein könne nicht wieder auf stabile Beine gestellt werden, hieß es. Mit den Kinderstadt-Angeboten wurden den Angaben zufolge in den vergangenen acht Jahren fast 10 000 Kinder erreicht. Acht- bis Vierzehnjährige konnten dabei die Stadt nach ihren eigenen Wünschen gestalten und verwalten. Sie konnten sich in mehr als 40 Berufen ausprobieren, spielerisch gesellschaftliche Prozesse erlernen und Demokratie erleben. dpa/nd