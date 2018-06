Schwerin. Den Gesundheitsämtern fällt es immer schwerer, Mediziner zu finden - weil sie dort nicht wie Ärzte, sondern nur wie Verwaltungsangestellte bezahlt werden. »Es sind inzwischen alle Bundesländer betroffen«, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Harry Glawe (CDU) am Rande der Gesundheitsministerkonferenz am Donnerstag in Düsseldorf laut einer Mitteilung, die sein Ministerium in Schwerin verbreitete. Die geringere Bezahlung mache die Entscheidung für eine Tätigkeit im Gesundheitsamt schwerer. Glawe forderte Änderungen im Tarifwerk, um Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst wie in Krankenhäusern zu bezahlen. dpa/nd