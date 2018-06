Der Kulturpalast in Dresden» Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Die Kündigung ist da - es gibt nur noch eine Gnadenfrist, bis die Mischpulte ausgeräumt sein müssen. »Bald müssen wir raus sein aus der Kö 25«, sagt Ronald Kämmerer vom Dresdner Musikerkollektiv »Think Tank Music«. In einem früheren Bürogebäude im Stadtzentrum produzieren sie Musik und Radiosendungen, bilden DJs aus. Nun will ein Investor den Bau abreißen und Wohnungen errichten. Die Musiker, sagt Kämmerer, stehen vor der Wahl, sich wieder in der Stadt »zu zerstreuen« - oder neue bezahlbare Räume zu finden.

Das aber ist mittlerweile in Sachsens Landeshauptstadt eine fast unlösbare Aufgabe. Dresden boomt, Wohnungen sind knapp - mit der Folge, dass auch die letzten bisher vernachlässigten Industriebrachen verkauft und mit Wohnungen bebaut werden. Viele der alten Hallen und Bürotrakte aber waren bisher Refugien der freien Kunstszene. »Wir alle haben das Problem der Raumfrage«, sagt Felix Rüdiger vom Verein »Konglomerat«. Der betreibt...