Brüssel. Die Fraktion der Linken im EU-Parlament wirft Apple nach einer Untersuchung vor, in Europa in den vergangenen Jahren Milliarden Euro an Steuern zu wenig bezahlt zu haben. Ihre Studie kommt auf einen Betrag zwischen vier und 21 Milliarden Euro für die Jahre 2015 bis 2017. »Es kann nur eine Schätzung sein, wegen der mangelnden Transparenz von Apple und seiner Tochterfirmen«, sagte der Europaparlamentarier Martin Schirdewan (LINKE) am Donnerstag. Da es in Apples Finanzberichten keine Zahlen speziell zur EU gibt, schätzten die Studienautoren sowohl die Höhe des Gewinns von Apple in der Region als auch der Steuerzahlungen und -sätze. Bei der Zahl von 21 Milliarden Euro an entgangenen Steuern am oberen Ende der Spanne wurden auch Auslandsreserven einbezogen, die Apple inzwischen im Zuge der US-Steuerreform größtenteils ins Heimatland bringt und in den USA versteuert. dpa/nd