Wellington. Die Europäische Union und Neuseeland haben Gespräche über ein Freihandelsabkommen begonnen. »Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein in den Beziehungen zwischen der EU und Neuseeland«, erklärte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Donnerstag nach einem Treffen mit dem neuseeländischen Handelsminister David Parker. Die erste Verhandlungsrunde soll vom 16. bis 20. Juli in Brüssel stattfinden. Parker sagte laut neuseeländischen Medien, er hoffe auf eine Einigung binnen zwei Jahren. Malmström warnte vor Abschottung in der Landwirtschaft. Dieser Bereich sei bisher bei allen Verhandlungen, an denen sie beteiligt gewesen sei, schwierig gewesen. Es gebe aber keine »versteckte Agenda«, man werde sich um einen Kompromiss bemühen. dpa/nd