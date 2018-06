Altenburg. Die Landrätin des Thüringer Landkreises Altenburger Land, Michaele Sojka (LINKE) hat eine Rechtsschutzversicherung für die Mitarbeiter der Behörde gegen »Reichsbürger«-Aktionen abgeschlossen. Sie sollten sich künftig nicht allein gegen Umtriebe von Leuten wehren müssen, die unter anderem die Existenz der Bundesrepublik leugnen, sagte Pressesprecherin Jana Fuchs am Donnerstag in Altenburg. »Diese Sorgfaltspflicht konnte ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch zuteil werden lassen«, sagte die am 30. Juni aus dem Amt scheidende Sojka über die Versicherung. Zwar sei derzeit nicht klar, wie viele »Reichsbürger« es im Altenburger Land tatsächlich gibt, es seien jedoch einige besonders auffällige Personen bekannt. Als Beispiel wurde ein Geschäftsmann genannt, der nach seinem eigenen Verständnis der Rechtslage jeden Tag aus seinem »Reichsgebiet« zum Arbeiten in die Bundesrepublik ausreist. dpa/nd